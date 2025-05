Jasmine Paolini avanti tutta! Si sbarazza di Starodubtseva ed è agli ottavi del Roland Garros

Jasmine Paolini continua a sorprendere al Roland Garros 2025, sbarazzandosi in modo deciso di Yuliia Starodubtseva. Con un punteggio di 6-4 6-1, la finalista dell'anno scorso dimostra di essere in grande forma e pronta a puntare ancora più in alto. Questo successo è il riflesso della crescita del tennis femminile italiano, che sta vivendo un momento d’oro. Riuscirà Paolini a ripetere l'impresa? L'attesa cresce!

Jasmine Paolini prosegue il suo cammino al Roland Garros 2025. Senza troppi patemi, la finalista della passata edizione accede agli ottavi di finale dopo aver battuto in due set l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. Una buona prestazione da parte della numero quattro del mondo, se si escludono i primi due game al servizio, che adesso attende la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Bernarda Pera. Un match che ha visto Paolini conquistare il 68% dei punti quando ha servito la prima. Jasmine ha sfruttato tutte le cinque palle break concesse dall’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini avanti tutta! Si sbarazza di Starodubtseva ed è agli ottavi del Roland Garros

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

