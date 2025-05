Jasmine Paolini agli ottavi a Parigi poi si spaventa durante l’intervista | c’è qualcosa là fuori

Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del Roland Garros con determinazione, ma è durante l'intervista che si palesano le difficoltà. La tensione sale quando un allerta aereo interrompe il momento, ricordandoci che il contesto attuale va ben oltre il tennis. In un mondo in cui lo sport si intreccia con la realtà, come reagiranno gli atleti alle pressioni esterne? Non perdere il seguito della sua avventura parigina!

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del Roland Garros battendo facilmente in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva. La numero 4 al mondo ha avuto più difficoltà durante l'intervista post partita, a causa di un'aggressione aerea. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Jasmine Paolini agli ottavi a Parigi, poi si spaventa durante l’intervista: c’è qualcosa là fuori

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

