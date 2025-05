Jannik Sinner condannato da Panichi | a cosa lo costringe

Un momento di divertimento si trasforma in una lezione di disciplina per Jannik Sinner e il suo team al Roland Garros. Condannati a un allenamento "imposto" dal coach Panichi, i membri del gruppo scoprono che anche il relax può comportare sforzo. Questo episodio mette in risalto l'importanza della coesione e del sacrificio, elementi chiave nel percorso verso il successo. Chi ha detto che ridere non brucia calorie?

Un momento di leggerezza e spirito di squadra si trasforma in una "pena" forzata, ma soprattutto fisica, per Jannik Sinner e per il suo entourage. Siamo al Roland Garros, dove il team del numero uno al mondo si concede una pausa dall'allenamento tradizionale, ma il risultato è spiazzante: tutti giù a fare flessioni, compresi il coach Simone Vagnozzi e il fisioterapista Ulises Badio. A innescare il siparietto è Marco Panichi, preparatore atletico del tea, che si improvvisa bomber durante una sfida di palleggi dal sapore calcistico. Il video, pubblicato dai profili social ufficiali del torneo parigino, immortala l'impresa: Panichi riceve il pallone e, con un colpo di testa preciso al millimetro, lo infila in un cesto trasformato in canestro.

