Jannik Sinner continua la sua ascesa nel mondo del tennis, superando Richard Gasquet con un punteggio netto di 6-3, 6-0, 6-4. Questo successo non è solo una vittoria, ma un simbolo del passaggio di testimone tra generazioni. Mentre Sinner si prepara ad affrontare Jiri Lehecka, il giovane talento italiano dimostra che il futuro del tennis è nelle sue mani. La sua determinazione è un’ispirazione per tutti gli sportivi in cerca di successo!

di Massimo Selleri Tutto facile per Jannik Sinner che in tre set, 6-3 6-0 6-4, batte Richard Gasquet e si qualifica per il terzo turno del Roland Garros, dove domani affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking Atp. Tornando alla gara di ieri, il 38enne francese si congeda dal tennis giocato dopo essersi confrontanto con quello che, classifica alla mano, oggi è il giocatore più forte al mondo e anche nell’accompagnare questo addio Sinner si è confermato un campione di lealta e di correttezza. Questo secondo step dello slam transalpino aveva in programma anche il derby tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi con i due che si sono dati battaglia portando l’incontro al quarto set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner avanza al terzo turno del Roland Garros battendo Gasquet

