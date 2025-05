James Bond altra tegola per il franchise | questo celebre regista Premio Oscar non dirigerà il nuovo film

Un'altra sfida per il mitico franchise di James Bond: Alfonso Cuarón, il regista premio Oscar, non dirigerà il nuovo capitolo. Con Amazon MGM Studios in difficoltà nel rilanciare la saga, i fan si interrogano sul futuro dell'agente 007. Riusciranno a trovare un visionario capace di riportare in auge il fascino del segreto più intrigante del cinema? La tensione cresce e l'attesa si fa palpabile!

Dopo aver acquisito il pieno controllo sul franchise, gli Amazon MGM Studios stanno facendo fatica a far partire il progetto Il piano degli Amazon MGM Studios di vedere Alfonso Cuarón alla regia del prossimo James Bond potrebbe aver subito un piccolo intoppo. Secondo quanto ha riportato il sito World of Reel, sembra che non se ne farà nulla. Cuarón non dirigerà il 26° capitolo del franchise e non è chiaro esattamente il perché, potrebbe trattarsi di una questione di natura artistica come economica. Eppure, tutti gli indizi portavano a pensare che questo matrimonio si sarebbe concretizzato. Durante una masterclass a Parigi, il regista Premio Oscar per Gravity e Roma aveva accennato alla possibilità di dedicarsi alla regia del prossimo Bond . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond, altra tegola per il franchise: questo celebre regista Premio Oscar non dirigerà il nuovo film

James Bond, Rodamund Pike si è rifiutata di spogliarsi all'audizione

In un'intervista esclusiva con Harper's Bazaar UK, Rosamund Pike ha rivelato di essersi rifiutata di spogliarsi durante l'audizione per il ruolo della Bond girl nella saga di James Bond.

