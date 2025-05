IXPE svela i segreti delle magnetar attive | osservata per la prima volta la polarizzazione dei Raggi X

La missione IXPE sta rivoluzionando il nostro approccio all'astrofisica! Per la prima volta, i ricercatori hanno catturato la polarizzazione dei raggi X di una magnetar, rivelando dettagli sorprendenti su questi affascinanti corpi celesti. Questa scoperta non solo alimenta il dibattito scientifico, ma ci avvicina anche a comprendere i misteri dell'universo. Un passo avanti che invita tutti a riflettere su quanto ancora ci sia da esplorare nel cosmo!

(Adnkronos) – Nel campo dell'astrofisica delle alte energie, una nuova e significativa scoperta è stata annunciata: per la prima volta, la missione Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), frutto della collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha osservato la polarizzazione dei raggi X emessi da una magnetar durante una fase di attivazione, nota .

