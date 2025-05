Itamar Ben Gvir | È ora di entrare nella Striscia di Gaza con forza

La tensione tra Israele e Hamas torna a salire, ma le parole di Itamar Ben Gvir risuonano come un campanello d'allerta. La richiesta di un intervento diretto nella Striscia di Gaza non solo evidenzia l'escalation del conflitto, ma riflette anche un clima politico sempre più polarizzato. È fondamentale osservare come queste dichiarazioni possano influenzare il panorama geopolitico, con implicazioni per la pace nella regione. Un momento cruciale da seguire.

Il ministro di estrema destra della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha affermato che è "ora di entrare nella Striscia di Gaza con tutta la forza necessaria", dopo le riserve espresse da Hamas in merito alla nuova proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti. "Signor primo ministro, dopo che Hamas ha nuovamente respinto l'accordo proposto, non ci sono più scuse. Abbiamo già perso troppe opportunità. È ora di entrare con tutta la forza necessaria, senza battere ciglio, per distruggere e uccidere completamente Hamas" nella Striscia di Gaza, ha scritto Gvir su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Itamar Ben Gvir: "È ora di entrare nella Striscia di Gaza con forza"

