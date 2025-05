Italia Under 20 doppia sfida contro il Paraguay | due convocati dalla Roma Primavera

L'Italia Under 20 si prepara a una doppia sfida contro il Paraguay, con due talenti della Roma Primavera convocati! Dopo la deludente semifinale contro la Fiorentina, il team di Gianluca Falsini ha chiuso un capitolo di stagione ricco di promesse e aspettative. Questo incontro rappresenta non solo una chance di riscatto, ma anche un'opportunità per esplorare nuovi orizzonti nel panorama calcistico giovanile, sempre più competitivo e internazionale!

La sconfitta in semifinale contro la Fiorentina ha segnato il termine del percorso in campionato per la Roma Primavera, che non è riuscita a centrare così l’ultimo atto. Un risultato che lascia qualche rimpianto per la formazione di Gianluca Falsini, che aveva dominato la regular season alimentando le speranze di poter conquistare il campionato, dovendo poi scontrarsi invece con la formazione viola, in una serata segnata anche dal caso Zaniolo e dall’accusa di aver colpito due giocatori giallorossi. Match con la Fiorentina che ha segnato la fine della stagione per tanti giovani giallorossi, ma non per quelli che saranno chiamati a rispondere alle convocazioni delle nazionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia Under 20, doppia sfida contro il Paraguay: due convocati dalla Roma Primavera

Salvini e Le Pen a Roma contro l'Europa "in mano a lobbisti" e "cinica"

A Roma, Matteo Salvini e Marine Le Pen si scagliano contro un'Europa dominata da lobbisti e interessi distorti.

Cerca Video su questo argomento: Italia Under 20 Doppia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Italia U20, i convocati di Corradi in vista della doppia sfida al Paraguay: sono tutti 2006; La nazionale under 20 sarà di scena al Bruno Recchioni; Mondiale Under 20, il sorteggio: Italia contro Argentina, Australia e Cuba; In Val di Fiemme e Padova la doppia sfida Italia-Iran. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mondiale Under 20, Italia con Argentina, Australia e Cuba: chi sono le stelle degli Azzurrini di Corradi

Secondo sport.virgilio.it: Sorteggio Mondiale Under 20 in Cile: gli Azzurrini di Corradi arrivano da vice campioni in carica dopo la finale persa contro l'Uruguay nella scorsa edizione.

Mondiale Under 20, il sorteggio: Italia contro Argentina, Australia e Cuba

Da gazzetta.it: Si gioca in Cile tra settembre e ottobre: l'Italia è vicecampione mondiale, Corradi porterà il gruppo dei 2006 ...

UNDER 20 - Mondiali, sorteggiati i gironi: Italia con Argentina, Australia e Cuba

Come scrive napolimagazine.com: Sorteggio non troppo favorevole per l'Italia che il prossimo settembre affronterà il Mondiale Under 20. Reduce dalla finale del 2023, gli azzurrini si troveranno di fronte i pluricampioni del mondo de ...