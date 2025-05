Italia-Svezia oggi Nations League calcio femminile 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, 30 maggio, alle 18:20, le azzurre scendono in campo a Parma contro la Svezia nella Nations League di calcio femminile. Una sfida cruciale per l'Italia, che affronta una delle squadre più forti d'Europa. Con la pressione crescente per migliorare le proprie prestazioni, questo match rappresenta un'opportunità imperdibile per dimostrare il talento e la determinazione del nostro calcio. Rimanete sintonizzati: il futuro è qui!

Una sfida importante. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 18:20 si gioca a Parma Italia-Svezia, match valido per la Nations League 2025 di calcio femminile. Si tratta di un incontro non poco ostico per le azzurre, pronte a battagliare con le nordiche, attualmente in testa al raggruppamento 4 con due lunghezze di vantaggio non solo sulla compagine tricolore, ma anche sulla Danimarca, appaiata a pari punti. L’obiettivo per le ragazze seguite da Andrea Soncin sarà quello di dare continuità alla vittoria, di personalità , avuta contro le danesi lo scorso 8 aprile, quando si imposero con il risultato di 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svezia oggi, Nations League calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

