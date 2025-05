Italia-Iran oggi amichevole volley 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, venerdì 30 maggio, l'Italia affronta l'Iran in un'attesa amichevole di volley maschile alle ore 16.00 a Cavalese. Dopo la vittoria contro la Germania, i ragazzi di Blengini sono pronti a testare la loro forza in vista della Nations League. Non perdere l'occasione di vedere all'opera i nostri campioni, mentre si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia del volley italiano. Sintonizzati e lasciati coinvolgere!

Oggi venerdì 30 maggio (ore 16.00) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Germania nel test disputato domenica a Monaco e scenderà in campo a Cavalese per fronteggiare gli asiatici in una sfida di avvicinamento alla Nations League (esordio a Quebec City con i quattro incontri tra l’11 e il 15 giugno), che tra l’altro verrà replicata domani a Padova. Il CT Fefé De Giorgi potrà puntare su elementi di rilievo come il palleggiatore Simone Giannelli; gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Iran oggi, amichevole volley 2025: orario, tv, programma, streaming

