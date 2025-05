It-Ex a Salonicco dal 3 al 7 giugno | sponsor per rafforzare le fiere italiane

Dal 3 al 7 giugno, Salonicco diventa il palcoscenico dell'innovazione fieristica europea con il Convegno Ufi – Focus on Europe. It-Ex, protagonista indiscusso, si prepara a cementare alleanze strategiche per rafforzare le fiere italiane nel contesto internazionale. Questo incontro non solo evidenzia l’importanza delle fiere come motore economico, ma rappresenta anche un’occasione per esplorare nuove sinergie in un settore in continua evoluzione. Non perdere l'opportunità di essere

It-Ex, l’associazione che rappresenta le principali fiere nazionali di rilevanza internazionale, parteciperà al Convegno Ufi – Focus on Europe che si terrà a Salonicco dal 3 al 7 giugno. L’evento, dedicato alla discussione tra gli attori del settore fieristico europeo, conferma l’importanza e la rilevanza di It-Ex come punto di riferimento nel panorama internazionale. Rafforzare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - It-Ex a Salonicco dal 3 al 7 giugno: sponsor per rafforzare le fiere italiane

