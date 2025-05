Istruzione Turano | Tempo pieno contro la dispersione scolastica

Inizia un nuovo capitolo per la scuola siciliana: il tempo pieno e prolungato sbarca nelle medie e negli istituti superiori. Questa iniziativa mira a combattere la dispersione scolastica, un problema sempre più rilevante in tutta Italia. Con il supporto dell'assessorato regionale, le scuole possono fare la richiesta per il 2025-2026, puntando a garantire un'istruzione più completa e coinvolgente. Investire nel futuro dei nostri giovani è fondamentale!

Scuola, oltre 83 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che permette lo scorrimento delle graduatorie per il potenziamento delle mense scolastiche e del tempo pieno, destinando oltre 83 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto finanziato con 27 milioni di euro del Fondo sociale europeo 2021-2027 prevede interventi prioritari in aree territoriali a elevata povertà educativa.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e messa in sicurezza di mense scolastiche

Gli enti beneficiari dovranno concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e completare i collaudi entro il 30 giugno dello stesso anno, pena la decadenza dal finanziamento.