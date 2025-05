Israele ordina evacuazione nord di Gaza

Israele ha ordinato l'evacuazione del nord di Gaza, intensificando l'offensiva contro le presunte attività terroristiche. Questa decisione arriva in un contesto di crescente tensione nella regione, dove il conflitto israelo-palestinese si intreccia con questioni geopolitiche globali. È interessante notare come le evacuazioni forzate possano influenzare non solo la vita quotidiana dei civili, ma anche il dibattito internazionale sulla crisi umanitaria in corso. La situazione è in continua evoluzione e merita attenzione.

0.18 L'esercito israeliano ha ordinato ai palestinesi di al-Atatra, Jabalia, Shujayea, al-Daraj e al-Zeitoun, nel nord di Gaza, di evacuare le proprie case. Lo ha annunciato il portavoce militare Avichay Adraee, spiegando che in queste aree si amplierà l'offensiva per presunte attività terroristiche. "Saranno considerate zone di combattimento pericolose", ha aggiunto. Secondo gruppi per i diritti umani, questi ripetuti ordini di evacuazione rientrano in una più ampia strategia di sfollamento forzato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

