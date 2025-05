Israele il ministro Katz | Costruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania

Il ministro israeliano Katz annuncia una svolta storica: "Costruiremo lo stato ebraico in Cisgiordania". Questa dichiarazione segna un punto di non ritorno, riflettendo un clima geopolitico in fermento. I confini fissati dagli accordi internazionali potrebbero essere riscritti, alimentando tensioni già esistenti. Il confronto con leader mondiali come Macron si intensifica, mentre il mondo osserva con attenzione. Cosa significa questo per il futuro del Medio Oriente? La risposta è cruciale.

I limiti sono tutti caduti. Lo si vede ogni giorno nella Striscia di Gaza. Il prossimo obiettivo del governo Netanyahu sono i confini stabiliti dagli accordi internazionali. Il ministro della Difesa, Israel Katz, durante la sua visita all’insediamento di Sa-Nur, ha attaccato duramente il presidente francese Emmanuel Macron, che oggi ha affermato che il riconoscimento di uno Stato palestinese, a determinate condizioni, è un “ dovere morale “. “Costruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania ”, ha detto Katz visitando il villaggio costruito dai coloni nel nord del West Bank, evacuato nel 2005 contestualmente al disimpegno di Israele dalla Striscia di Gaza, e oggi uno dei 22 insediamenti approvati dal Gabinetto di Sicurezza di Israele, il più grande numero autorizzato negli ultimi 30 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, il ministro Katz: “Costruiremo lo Stato ebraico israeliano in Cisgiordania”

