Israele-Gaza niente accordo su proposta di tregua Usa | Netanyahu accetta ma Hamas la boccia

La proposta di tregua di 60 giorni tra Israele e Gaza, avanzata dagli Stati Uniti, si scontra con la realtà dei fatti. Seppur Netanyahu mostri apertura, Hamas rifiuta categoricamente, sottolineando le esigenze del proprio popolo. Questo episodio mette in luce le tensioni persistenti nella regione e l'inefficacia degli sforzi diplomatici. L'assenza di un accordo solleva interrogativi cruciali: quale sarà il futuro della pace in Medio Oriente?

(Adnkronos) – Niente di fatto sul fronte della tregua di 60 giorni a Gaza, proposta dagli Stati Uniti, con il piano Witkoff. Hamas, tramite il suo leader in esilio Bassem Naim, ha fatto sapere all'Afp che "non risponde alle richieste del nostro popolo". Non si tratta però di una chiusura definitiva perché la stessa fonte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it