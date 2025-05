israele blocca visita storica di ministri esteri arabi in cisgiordania

La storica visita dei ministri esteri arabi in Cisgiordania, guidata dal saudita Faisal bin Farhan, è stata bloccata da Israele, un gesto che riaccende i riflettori sulla tensione geopolitica nella regione. Questo episodio sottolinea l'importanza delle relazioni tra i paesi arabi e israeliani, ma anche le sfide persistenti nel percorso verso la pace. Quali saranno le conseguenze di questo ennesimo stop? La situazione resta calda e le aspettative crescono.

Israele ha deciso di impedire a una delegazione di ministri degli Esteri arabi, guidata dal capo della diplomazia saudita Faisal bin Farhan, di compiere domenica una visita storica in Cisgiordania. Lo scrive il Times of Israel citando un alto funzionario israeliano. Secondo quanto scrive Ynet, Israele ha informato Hussein al-Sheikh, vice del presidente dell'Anp Abu Mazen, che non consentirà alla delegazione dei ministri, tra cui Emirati, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia, di entrare nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese e di incontrare Abu Mazen a Ramallah. Secondo quanto appreso da Ynet, al-Sheikh "ha reagito con stupore" alla misura di Israele e ha affermato che si tratta di una "decisione estrema", minacciando di fare appello ai vari Paesi arabi affinché adottino misure per cambiare la decisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net