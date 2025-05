Israele Ben-Gvir | entrare a Gaza con tutte le nostre forze

Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, sta alzando il tono: “Entriamo a Gaza con tutte le forze”. Un’affermazione che segna un momento cruciale in un contesto di tensioni crescenti. Con Hamas che rifiuta le proposte americane, ci troviamo di fronte a una potenziale escalation. È fondamentale riflettere su come le decisioni di oggi possano plasmare il futuro della regione. L’eco delle scelte politiche risuona ben oltre i confini.

Il presidente di Otzma Yehudit e ministro per la Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, ha sollecitato oggi il primo ministro Benjamin Netanyahu ad “entrare” a Gaza “con tutte le forze”, dopo che Hamas ha lasciato intendere che avrebbe rifiutato l’ultima proposta di accordo americana, sebbene non sia ancora giunta alcuna risposta ufficiale del gruppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Israele, Ben-Gvir: “entrare a Gaza con tutte le nostre forze”

Israele, secondo il Wsj la Cpi valuta un mandato di cattura per Ben Gvir e Smotrich

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, la Corte Penale Internazionale (CPI) avrebbe avviato la valutazione per l'emissione di mandati di arresto nei confronti di due importanti membri del governo israeliano: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, suscitando preoccupazioni riguardo alle loro azioni e decisioni politiche.

