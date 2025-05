Israele avverte Hamas | accettare accordo sugli ostaggi o essere annientati

Israele lancia un ultimatum a Hamas: accettare l'accordo sugli ostaggi o affrontare la propria distruzione. Il ministro della Difesa, Israel Katz, avverte che il tempo sta per scadere, mentre le operazioni militari a Gaza si intensificano. Questa tensione rappresenta un capitolo cruciale nel conflitto israelo-palestinese, evidenziando la fragilità della pace in Medio Oriente. Resta da vedere se la diplomazia avrà la meglio sulla forza.

"Gli assassini di Hamas saranno costretti a scegliere: accettare i termini dell'accordo Witkoff sugli ostaggi oppure essere annientati". È l'avvertimento ad Hamas del ministro della Difesa israeliana Israel Katz su X. "L' Idf continua la sua attività a Gaza colpendo e smantellando gli avamposti di Hamas, evacuando la popolazione da ogni zona di combattimento e attaccando l'area su una scala senza precedenti per proteggere i nostri soldati in preparazione dell'ingresso delle forze - precisa Katz -. Dopo aver sventato i terroristi e bonificato la zona raggiungeremo gli obiettivi della guerra: liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele avverte Hamas: accettare accordo sugli ostaggi o essere annientati

Gaza, Israele pronto ad accettare tregua. Witkoff: “Nessuna risposta di Hamas”

In un contesto di crescente tensione, Israele si dice pronto ad accettare una tregua, mentre gli inviati statunitensi, Steve Witkoff e Adam Boehler, informano i familiari degli ostaggi a Gaza di non aver ricevuto alcuna risposta da Hamas riguardo a un piano di cessate il fuoco.

