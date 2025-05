Israele | annette la Cisgiordania a colpi di legge ma tutti fanno finta di niente

Il 13 maggio 2025 segna una data cruciale per il futuro della Cisgiordania, con Israele che trasferisce l'autorità sulla registrazione delle terre al Ministero della Giustizia. Un passo controverso, che solleva interrogativi sul rispetto dei diritti umani e sull'equilibrio geopolitico nella regione. In un contesto globale sempre più attento alle ingiustizie sociali, cosa significa questo per il dialogo tra Israele e Palestina? La storia continua a scriversi.

Come riportano il Times of Israel e Middle East Eye, il 13 maggio 2025 il gabinetto israeliano ha approvato una decisione storica e altamente contestata: trasferire la piena autorità sulla registrazione delle terre nell’Area C della Cisgiordania occupata dal Comando Militare al Ministero della Giustizia israeliano. Questo cambiamento assegna il controllo delle pratiche fondiarie direttamente al Governo civile israeliano, sottraendole al dominio militare finora responsabile nei territori occupati. Mentre gli occhi del mondo sono puntata al genocidio a Gaza, la leadership israeliana continua il suo piano di pulizia etnica e occupazione della Cisgiordania nonostante gli scontri diplomatici con l’UE ed altre diplomazie per i recenti avvenimenti di Jenin in cui 25 rappresentanti statali sono stati prossimi a dei colpi da sparo da parte dell’IDF. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele: annette la Cisgiordania a colpi di legge ma tutti fanno finta di niente

