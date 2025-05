Inzaghi prima di PSG-Inter | “Questa è l’ultima cosa che dirò alla squadra rispetto a Istanbul è cambiata una cosa”

Simone Inzaghi, a due passi dalla finale di Champions League contro il PSG, lancia un messaggio chiaro: "La finale non deve essere un'ossessione". In un contesto di tensione e aspettativa, la sua dichiarazione sottolinea l'importanza della serenità per affrontare un momento tanto cruciale. E con Pavard in forma, l’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina della storia calcistica. Riuscirà a coronare il sogno?

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la finale di Champions League tra Inter e PSG: "Finale non deve essere un'ossessione. Se Pavard sta bene, giocherà".

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

