inzaghi pisa l addio che scontenta tutti ora il valzer delle panchine

L'addio di Inzaghi al Pisa segna l'inizio di un valzer delle panchine che promette colpi di scena. La delusione aleggia, ma nel calcio i cambiamenti portano sempre nuove opportunità. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio: allenatori sotto pressione che chiedono sempre più potere decisionale. Chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina pisana? Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse!

Pisa, 30 maggio 2025 – Il giorno dopo la notizia della separazione ciò che rimane è la delusione da ambo le parti. Da un lato Inzaghi sperava, e forse era convinto di ottenere una risposta positiva dalla società riguardo le sue richieste, dall’altro il Pisa, che senza dubbio non ha gradito le modalità e le tempistiche nelle quali si è consumato quello che sarà il divorzio. A fini di cronaca, è doveroso continuare a utilizzare il condizionale, seppure la frattura paia oramai insanabile. Non sono previsti passi di indietro dalle due parti. Inzaghi è libero di ascoltare le offerte delle altre società, Palermo in primis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net