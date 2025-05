Inzaghi | Pavard? Sensazioni positive! PSG? Inter se la giocherà così

Simone Inzaghi è carico in vista della finale di Champions League contro il PSG. La sua Inter, frutto di una stagione intensa, si presenta con sensazioni positive e la determinazione di sorprendere ancora una volta. La finale di Istanbul rappresenta non solo un traguardo, ma anche un'opportunità per riscrivere la storia. Sarà interessante vedere se l'Inter saprà trasformare le esperienze in campo in un successo memorabile. Chi vincerà?

Simone Inzaghi si è espresso nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. PSG-INTER – LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI. Inzaghi, che Inter hai in questo momento? Che stagione è stata? L'esperienza che ci lascia Istanbul è nella preparazione e come arrivare alla finale. Sappiamo che ogni partita ha una storia a sé. Abbiamo cercato di curare tutti i dettagli. Manca la rifinitura di oggi, ma toccando ferro avrò tutti i giocatori a disposizione. Questo è successo solo in tre partite quest'anno. C'è grande fiducia perché avere tanti giocatori a disposizione ci aiuta nelle scelte.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

