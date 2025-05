Inzaghi oggi conferenza alla vigilia di Psg-Inter | non da solo

Oggi è il giorno di Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter si prepara a condividere emozioni e strategie in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG. Un momento cruciale non solo per la squadra, ma per tutto il calcio italiano, pronto a dimostrare che la passione e il talento possono conquistare l'Europa. Rimanete sintonizzati: le sue parole potrebbero riservare sorprese!

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia e lo fa in vista della madre di tutte le partite: Psg-Inter, la finale di Champions League. Con lui ci saranno anche tre giocatori, che saranno comunicato in mattinata. I quattro presenteranno la partita in programma domani alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per la finale di Champions League, nella conferenza stampa di vigilia: appuntamento dalla sala stampa dell'Allianz Arena alle 16.

L’Inter si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro la Lazio, con il tecnico Simone Inzaghi che ritrova tre elementi chiave.

