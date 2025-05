Inzaghi Inter martedì il vertice con la società | ecco perché filtra un certo ottimismo sulla sua permanenza!

Martedì si svolgerà un vertice cruciale tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter, e l'ottimismo riguardo alla sua permanenza cresce. In un contesto in cui le squadre cercano stabilità per affrontare le sfide europee, la continuità tecnica potrebbe rivelarsi decisiva. La finale di Champions League contro il PSG non è solo un appuntamento importantissimo: è un'opportunità per dimostrare che l’Inter ha la forza per restare ai vertici. Rimanete sintonizzati!

E sui possibili successori.. Alla vigilia della finalissima di Champions League contro il PSG, uno dei temi caldi sul tavolo dell' Inter resta quello legato al futuro di Simone Inzaghi. Argomento che però verrà trattato solo ed esclusivamente dopo la finale di domani a Monaco di Baviera: fino a quel momento la testa dovrà essere concentrata soltanto sulla sfida contro i parigini. Il Corriere dello Sport spiega come il vertice tra allenatore e società sia stato fissato per martedì e come nell'ambiente nerazzurro filtri un certo ottimismo sulla possibilità di poter riuscire a convincere il tecnico a rimanere sulla panchina anche per il prossimo anno.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

