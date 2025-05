Inzaghi Inter l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro | promesso Ederson Osimhen e 3 anni a 25 mln

L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni. Questa mossa non solo accende il calciomercato, ma riflette un trend in crescita: le squadre del Golfo Persico cercano di attirare talenti europei per elevare il loro profilo internazionale. Inzaghi accetterà? La finale di Champions League potrebbe essere un crocevia decisivo!

Inzaghi Inter, l'Al Hilal tenta l'allenatore nerazzurro: l'offerta monstre del club arabo. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha ripreso la questione dell'offerta proveniente dall'Arabia per Simone Inzaghi. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista esperto in calciomercato riguardo l'allenatore dell' Inter in prossimità della finale di Champions League. LE PAROLE DI DI MARZIO – «Volontà netta di rimanere di Inzaghi? Dalle parole sì, la volontà è chiara, non so se così netta come traspariva dalle dichiarazioni, che arrivano comunque alla vigilia di una finale di Champions. Bisognerà aspettare il confronto, capiranno se ci sono le motivazioni e i margini, i presupposti per continuare, al di là dell'aspetto economico.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

