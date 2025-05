Inzaghi il presidente dell’Al-Hilal fa sul serio! Presente alla finale

Simone Inzaghi potrebbe trovarsi davanti a un bivio cruciale. Mentre il presidente dell'Al-Hilal si prepara a partecipare alla finale di Champions League tra PSG e Inter, le speculazioni sul futuro dell'allenatore crescono. Dopo quattro anni alla guida dei nerazzurri, l’eventualità di un addio si fa concreta. In un calcio in continua evoluzione, sarà interessante vedere come questa finale potrà influenzare la sua carriera e il mercato globale. Resterà o partirà?

Il presidente dell’Al-Hilal sarà presente alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Simone Inzaghi si trova al centro delle voci di mercato, dall’Arabia Saudita arrivano novità importanti. L’ULTIMA – Dopo quattro anni potrebbe veramente essere l’ultima partita da allenatore dell’ Inter di Simone Inzaghi? L’allenatore ha riportato il club in finale di Champions League ed è la seconda volta da quando siede sulla panchina nerazzurra. I risultati sportivi raggiunti hanno attirato l’attenzione di tutta Europa, ma non solo. A quanto pare è importantissimo l’interesse di un club dell’Arabia Saudita, vale a dire l’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi, il presidente dell’Al-Hilal fa sul serio! Presente alla finale

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Presidente Dell Hilal Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

L'Al-Hilal tenta Inzaghi, ma non c'è nessun accordo: vuole rimanere all'Inter; Quale sarebbe lo stipendio di Simone Inzaghi per allenare in Arabia?; Sale l'offerta dell'Al Hilal: pronti 50 milioni per strappare Inzaghi all'Inter; L'Equipe - Al Hilal, inviata offerta da 50 milioni di euro per Simone Inzaghi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inzaghi, l'Al-Hilal offre 20 milioni l'anno per lasciare l'Inter: "Atteso il primo giugno in Arabia Saudita"

Si legge su sport.virgilio.it: Clamorosa indiscrezione di mercato su Simone Inzaghi, l'Al-Hilal gli offre 20 milioni per lasciare l'Inter: Atteso il primo giugno in Arabia Saudita.

Futuro Inzaghi, l’Inter ha deciso: fissato l’incontro

Secondo spaziointer.it: Il futuro di Simone Inzaghi è a un bivio. Fissata la data dell'incontro per discutere sull'avvenire del tecnico piacentino.

Inzaghi-Al Hilal, l'Inter di Marotta si prepara al grande colpo e il primo nome è un gradito ritorno

Secondo sport.virgilio.it: Le alternative Inter a Simone Inzaghi vicino all'Al-Hilal che avrebbe messo sul piatto 50 milioni: Antonio Conte, Thiago Motta, Allegri e Cesc Fabregas ...