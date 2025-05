Inzaghi | I ragazzi non vogliono fermarsi ora metteranno il cuore Sull’addio…

Inzaghi ha infiammato l'atmosfera in vista della finale di Champions League, sottolineando il cuore e la determinazione dei suoi ragazzi. Con Barella e Lautaro al suo fianco, il messaggio è chiaro: l'Inter non vuole fermarsi. In un momento in cui il calcio italiano sta cercando di ritrovare grandezza, ogni partita diventa una questione di orgoglio. La passione per la maglia è più forte che mai: sono pronti a scrivere la storia!

Come da volere di vigilia, Simone Inzaghi oggi è stato protagonista di una lunga conferenza stampa in vista della finale di Champions League di domani. Accanto a lui, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, espressamente richiesti lì dal tecnico perché, a sua detta, hanno la maglia dell’Inter cucita addosso. Le parole del mister. Forza, aggressione e lucidità le richieste fatte da Inzaghi ai suoi uomini, dettosi contento di averli per la sola quarta tutti a disposizione in stagione. L’ Inter è qui con merito ha detto Inzaghi, seguito poi a ruota da capitano e vicecapitano, aggiungendo che i ragazzi lo porteranno in campo insieme al cuore, perché sono arrivati fino a lì e non hanno voglia di fermarsi adesso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inzaghi a Inter Tv: «I ragazzi sono stati bravissimi, c’era un po’ di timore ma…»

Dopo il convincente successo per 2-0 contro il Torino, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV.

