Inzaghi Ci manca l' ultimo passo Futuro? All' Inter ho tutto

Inzaghi è pronto a scrivere la storia dell’Inter, ma ricorda: "Giocare una finale di Champions è un sogno, non un’ossessione". Con questa mentalità, il tecnico dimostra che la pressione può essere trasformata in motivazione. In un calcio sempre più competitivo, dove ogni dettaglio può fare la differenza, l'atteggiamento gioca un ruolo cruciale. Sarà interessante vedere se la squadra avrà la determinazione per compiere quell'“ultimo passo” verso la gloria europea!

"Giocare una finale di Champions è un sogno ma non deve essere un'ossessione" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "E' una bellissima sensazione giocare una finale, è il sogno di qualsiasi allenatore e giocatore. Dopo due anni siamo di nuovo qua e giocheremo con tutte le nostre forze e la nostra voglia". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inzaghi "Ci manca l'ultimo passo. Futuro? All'Inter ho tutto"

