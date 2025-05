Inviato Usa Barrack in Siria | firmato accordo energetico da 7 mld Usd

Un accordo da 7 miliardi di dollari per l'energia in Siria, firmato dall'inviato statunitense Barrack, segna un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. Mentre il mondo presta attenzione all'energia sostenibile, questo investimento sottolinea l'importanza delle risorse fossili nella stabilità regionale. Curiosi di scoprire come questo accordo influenzerà gli equilibri politici e le relazioni internazionali? La scena è in continua evoluzione!

Re della Costa Smeralda ed ex proprietario del PSG: chi è Tom Barrack, l’ambasciatore Usa in Turchia che Trump invia in Siria

Tom Barrack, imprenditore immobiliare e ex proprietario del Paris Saint-Germain, è diventato il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti in Siria, scelto dal presidente Donald Trump.

Da askanews.it: Damasco, 29 mag. (askanews) – L’inviato speciale statunitense per la Siria si fa fotografare davanti a una bandiera americana nel giardino della residenza dell’ambasciatore statunitense a Damasco, ins ...

Siria: inviato Usa propone 'accordo di non aggressione' tra Damasco e Israele

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Damasco, 29 mag. (Adnkronos/Afp) - L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Thomas Barrack, in visita a Damasco, ha chiesto un accordo di non aggressione tra Siria e Israele come primo passo ...

Lo riporta msn.com: Nato nel 1947 da una umile famiglia emigrata dal Libano, lavora prima come avvocato nello studio del legale di Nixon. Poi, nel 1990, fa la sua fortuna fondando un capitale che gestisce immobili per 25 ...