Investimenti produttivi e Zes | in tre anni il Sud è ripartito

Il Sud Italia sta vivendo una rinascita sorprendente, con investimenti produttivi e zone economiche speciali che spingono la crescita oltre il resto del Paese. Fabio Panetta, Governatore di Banca d'Italia, evidenzia come questo sviluppo non sia solo un fenomeno isolato, ma un segnale di cambiamento che potrebbe ridefinire il futuro economico italiano. È il momento di volgere lo sguardo al Mezzogiorno: opportunità uniche stanno prendendo forma!

Cresce più del resto del Paese, il Mezzogiorno. E stavolta a sottolinearlo è il Governatore di Banca d?Italia, Fabio Panetta, parlando peraltro di «sviluppo leggermente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Investimenti produttivi e Zes: in tre anni il Sud è ripartito

