Banca Generali si conferma partner strategico per famiglie e imprese, presentando un road-show a Bologna che ha coinvolto oltre 330 banker. In un contesto economico instabile, la diversificazione degli investimenti emerge come chiave per costruire un futuro finanziario solido. Scopri come le nuove strategie possono proteggere i tuoi risparmi e ottimizzare i piani pensione. Il futuro è nelle tue mani, informati e preparati!

Banca Generali al fianco di famiglie e imprese. Il nuovo road-show sugli investimenti di Banca Generali ha fatto tappa a Bologna. La terza private bank italiana ha infatti incontrato oltre 330 banker della rete del territorio per illustrare le nuove strategie finanziarie. Al centro dell’attenzione le opportunità dalla diversificazione e selezione nelle scelte azionarie e le innovazioni nel campo della previdenza integrativa varate dalla banca guidata dal ceo Gian Maria Mossa, con un innovativo piano individuale pensionistico che ben si integra con le necessità di sicurezza in ottica previdenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investimenti e piani pensione. Banca Generali al fianco delle famiglie e delle imprese

Banca Generali apre il dibattito agli azionisti, ponendo l'accento sull'inestricabilità dei conflitti di interesse che possono emergere in contesti simili.

