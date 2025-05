Intorno a Rauschenberg l’arte cruciale degli anni 60 e 70

Milano si prepara a un viaggio straordinario nel cuore pulsante dell'arte contemporanea! La mostra "Una collezione inattesa" alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala esplora l'eredità di Robert Rauschenberg, icona degli anni '60 e '70. Scopri come la sua visione ha plasmato il panorama artistico moderno. Un'occasione imperdibile per riflettere sulla creatività che continua a ispirare le nuove generazioni! Non perdere questa immersione nella storia dell'arte.

Milano, 30 mag. (askanews) – Una nuova lettura delle collezioni di Intesa Sanpaolo attraverso la lente della figura seminale di Robert Rauschenberg e, intorno a lui, dell’arte che ha segnato il secondo Novecento, dando forma a ciò che oggi pensiamo come contemporaneo. La mostra “Una collezione inattesa”, alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala è un percorso attraverso diversi movimenti e molti artisti di primissimo piano ed è stata curata da Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della banca. “È un momento unico per qualche mese – ha detto Barbero ad askanews – per vedere riunite opere della collezione e che in un qualche modo raccontano la storia, ma anche i due piani di dialogo di quest’arte nata appunto negli anni 60 che arriva fino agli anni ’70 e primissimi anni ’80 quindi da un lato la grande arte concettuale minimale che parte certamente con Yves Klein, parte con Fontana, ma anche con Kounellis, quindi l’arte povera, il minimalismo, insieme alle radici dell’arte Pop. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

