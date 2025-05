Intestino bloccato per le troppe sigarette | 70enne salvata con un delicato intervento all' ospedale di Negrar

Angela, 70 anni, ha affrontato un intervento salvavita all’ospedale di Negrar a causa di un intestino bloccato, legato alle sue abitudini di fumatore. Oggi sta bene, segno che è mai troppo tardi per cambiare. La Giornata mondiale senza tabacco ci ricorda l’importanza di liberarsi dalle cattive abitudini: ogni piccolo passo conta. Scopri come il coraggio di Angela può ispirare tanti altri a intraprendere il percorso verso una vita sana!

Angela (il nome è di fantasia) oggi sta bene. Grazie ai medici della Chirurgia Vascolare dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar che le hanno salvato la vita con un complicato intervento chirurgico di bypass. E grazie alla sua decisione di dire basta alle sigarette. Nella Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Intestino bloccato per le troppe sigarette: 70enne salvata con un delicato intervento all'ospedale di Negrar

