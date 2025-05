Interplay - Charlie Parker le ali del jazz

Scopri la magia del jazz con "INTERPLAY: Charlie Parker, le ali del jazz", un evento unico al Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra. Alma Daddario porta in scena un'opera drammatizzata che celebra il genio di Parker, un'icona il cui spirito continua a ispirare artisti e appassionati. Questa anteprima nazionale non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionante nel cuore pulsante della musica jazz. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile!

Festival Internazionale Teatro Romano Volterra Il Verso, L’Afflato, Il Canto Presenta INTERPLAY Charlie Parker, le ali del jazz di Alma Daddario work in progress drammatizzato Con la collaborazione del Museo del Saxofono di Fiumicino Evento Unico in Anteprima Nazionale 9. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Interplay - Charlie Parker, le ali del jazz

Cerca Video su questo argomento: Interplay Charlie Parker Ali Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Interplay. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cento anni dalla nascita di Charlie “Bird” Parker, il sassofonista "Picasso del Jazz"

Si legge su tg24.sky.it: Ha avuto una vita breve segnata dalla dipendenza di droga e alcool Charlie Parker è stato il più grande sassofonista di tutti i tempi e tra i migliori musicisti di sempre, nonché tra i creatori ...

Charlie ‘Bird’ Parker: The tragic saxophone genius with a voracious appetite for drugs, hard liquor and jazz

Lo riporta independent.co.uk: Charlie “Bird ... was extended after Parker sold his return train ticket to buy heroin. Although his music with Gillespie was going well – their dazzling bebop interplay is captured by ...