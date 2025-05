Inter Zanetti | "Il PSG si è salvato ai gironi per il rotto della cuffia Giocare la finale? Entrerei in campo di corsa"

In attesa della finale di Champions League, le parole di Javier Zanetti risuonano come un inno alla passione e al sogno calcistico. "Se mi piacerebbe giocarmi la finale, entrerei in campo di corsa", ha dichiarato l'ex capitano dell'Inter. Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma il culmine di un’intera stagione, dove ogni istante può trasformarsi in leggenda. Non perdere l'occasione di vivere un'emozione unica!

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Javier Zanetti ha rilasciato un`intervista a Il Giorno: `Se mi piacerebbe giocarmi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao

L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

Cerca Video su questo argomento: Inter Zanetti Ampquotil Psg Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Inter, Zanetti: "Il PSG si è salvato ai gironi per il rotto della cuffia. Giocare la finale? Entrerei in campo di corsa..."

Come scrive msn.com: In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Javier Zanetti ha rilasciato un`intervista a Il Giorno: `Se mi piacerebbe giocarmi questa finale? Caspita,.

Zanetti vorrebbe giocarla: “L’Inter è pronta”

Si legge su msn.com: Era in campo nell’ultima Champions vinta dai nerazzurri nel 2010: “Il Psg è forte, ma noi vogliamo riscattare la delusione di Istanbul” ...

La finale di Champions League tra Inter e Psg: i protagonisti, la storia e i precedenti

Da repubblica.it: Una finale. Una coppa in palio. Una rivincita. Due anni dopo la sconfitta contro il Manchester City, l’Inter torna a giocare la finale di Champions League. Il ...