Inter titolarissimi in campo per la finale | Inzaghi in difesa si affida alle certezze – CdS

Sabato sera, l'Inter si veste di gala per la finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain all'Allianz Arena. Simone Inzaghi schiera i titolarissimi, un chiaro segnale di determinazione e strategia. In un momento in cui il calcio italiano cerca di tornare ai vertici europei, questa sfida rappresenta non solo una partita, ma un'opportunità per il riscatto. Sarà il momento della verità per i nerazzurri!

L’Inter si prepara alla sfida più importante della stagione con l’abito di gala. Sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, contro il Paris Saint-Germain, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per la finale di UEFA Champions League con tutti i suoi uomini migliori. TUTTI A DISPOSIZIONE – Nessun dubbio per Simone Inzaghi, che ha avuto modo, nelle ultime settimane, di gestire con attenzione la condizione fisica dei suoi big, risparmiando loro inutili rischi. A conferma della strategia chiara del club, Lautaro Martinez e Davide Frattesi, pur convocati per l’ultima gara di campionato contro il Como, non sono stati utilizzati: segnale che i rispettivi processi di recupero erano già conclusi e che si pensava solo alla finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, titolarissimi in campo per la finale: Inzaghi in difesa si affida alle certezze – CdS

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz

Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

Cerca Video su questo argomento: Inter Titolarissimi Campo Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

L’Inter ha già la testa alla finale di Champions: contro il Como solo tre titolari in campo; Inter coi titolarissimi a Monaco? Macché, col Psg una formazione quasi inedita; Inter, solo tre titolarissimi in campo col Como: le probabili formazioni; Le probabili formazioni di Psg-Inter: un dubbio per Inzaghi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

TS – Inter, contro il PSG una formazione vista soltanto due volte in stagione

Come scrive fcinter1908.it: Il focus a due giorni dalla finale di Champions League tra nerazzurri e francesi sulle possibili scelte di Inzaghi ...

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario. La finale di Champions League

Si legge su ilmessaggero.it: Il grande appuntamento è arrivato, Inter e Paris Saint-Germain sono pronti a scendere in campo per la finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Appuntamento con ...

I titolarissimi Inter? Inzaghi li ha avuti solo due volte!

Si legge su tuttosport.com: Grazie al recupero di Pavard, l’allenatore conta di mandare in campo contro il Psg nella finale di Champions tutti i migliori: sarebbe quasi un inedito in questa stagione ...