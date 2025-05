Inter si sblocca l’affare Hojlund | lo scambio è la chiave

L'Inter si prepara a sbloccare l'affare Hojlund, sfruttando uno scambio strategico con il Manchester United. In un mercato calcistico sempre più dinamico, i nerazzurri puntano dritti verso un talento che potrebbe rivoluzionare il loro attacco. Mentre la squadra è concentrata sulla partita di stasera, l'arrivo del giovane danese sarebbe un segnale forte delle ambizioni future: un investimento che punta a creare una nuova era di successi. Restate sintonizzati!

L’Inter ha come obiettivo chiaro Rasmus Hojlund, che è in uscita dal Manchester United e che ora può arrivare grazie a questo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Per i nerazzurri, in maniera del tutto normale e fisiologica, il futuro è domani. C’è, infatti, in programma per le ore 21.00 una partita che può salvare una stagione strana, pazza. In cui la squadra di Simone Inzaghi ha spesso espresso un grandissimo gioco e disputato partite da capogiro, ma che incredibilmente rischia di concludersi a zero titolo. Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto, adesso l’ Inter vede davanti a sé solo, si fa per dire, l’ostacolo Paris Saint Germain che si interpone tra sé e la coppa dalle grandi orecchie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it