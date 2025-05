Inter scatenata | due colpi in attacco dopo Luis Henrique

L'Inter è inarrestabile! Dopo l'affare Sucic, è il turno di Luis Henrique, un colpo che segna una svolta nel calciomercato nerazzurro. Con Inzaghi al timone, i nuovi acquisti promettono un attacco da sogno. La squadra sta costruendo una rosa competitiva, puntando su giovani talenti per tornare a dominare in Italia e in Europa. Scopri di più su queste strategie e le ultime news nel nostro programma INTERZONE!

Da Inzaghi all’attaccante, le ultime sul calciomercato nerazzurro nel programma INTERZONE in onda sul nostro canale Youtube Il calciomercato dell’ Inter è già partito. Dopo Sucic, strappato mesi fa alla Dinamo Zagabria per 14,5 milioni di euro, il club nerazzurro ha chiuso per l’esterno brasiliano Luis Henrique: al Marsiglia circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Entrambi debutteranno al Mondiale per Club. Per qualcuno l’acquisto di Luis Henrique è un indizio circa la permanenza di Simone Inzaghi. C’è stato infatti l’ok del tecnico piacentino a quello che, sulla carta, sarà l’alternativa a Dumfries. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter scatenata: due colpi in attacco dopo Luis Henrique

Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter, -1 e 180?

Dopo la 36ª giornata di Serie A, l'Inter si trova a 180 minuti dalla conclusione del campionato, ma la lotta per il titolo si fa intensa.

