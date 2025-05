Inter Miami-Columbus Crew | dove vederla orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter Miami e Columbus Crew si preannuncia elettrizzante, con i talenti di Messi pronti a brillare. In programma al Lockhart Stadium, questa partita della MLS non è solo un incontro, ma un'occasione per riflettere sull'ascesa del calcio negli Stati Uniti, che sta conquistando sempre più spettatori. Non perdere l'opportunità di vedere il futuro del football: il match andrà in onda alle 21:00. Preparati a emozionarti!

Al Lockhart Stadium va in scena la sfida di MLS Inter Miami-Columbus Crew: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lockhart Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la 16° giornata di MLS tra Inter Miami-Columbus Crew. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Inter Miami-Columbus Crew: dove vederla, orario e probabili formazioni

Scopri tutte le informazioni su Inter Miami-Columbus Crew, la sfida della 16ª giornata di MLS in programma all’Lockhart Stadium di Miami.

