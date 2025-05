Inter mi concedi l’ultimo ballo? Cinque senatori a caccia della Champions League – TS

L'Inter si prepara a vivere un momento cruciale: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Cinque senatori, pilastri della squadra, potrebbero affrontare l'ultima grande danza della loro carriera. Per molti, non è solo una partita, ma un'opportunità imperdibile per lasciare un segno indelebile. In un calcio che guarda sempre più ai giovani, la loro esperienza potrebbe rivelarsi decisiva. Chi conquisterà il cuore del pubblico e il trofeo?

Per alcuni può essere solo una finale, per altri l’occasione della vita. L’Inter si prepara a sfidare il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League con cinque “senatori” ultratrentacinquenni che si affacciano, forse per l’ultima volta, sull’occasione più prestigiosa della carriera. Due di loro, come sottolineato da Tuttosport, hanno già vinto il trofeo europeo più ambito. Gli altri, invece, cercheranno di coronare il sogno di una vita. ULTIMO BALLO – Yann Sommer (36 anni), Henrikh Mkhitaryan (36), Francesco Acerbi (37), Matteo Darmian (35) e Marko Arnautovic (36), sono i cinque senatori dell’Inter che hanno già compiuto 35 anni e che sabato vivranno la loro personale “last dance”, con l’obiettivo di sollevare al cielo la coppa delle grandi orecchie. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, mi concedi l’ultimo ballo? Cinque senatori a caccia della Champions League – TS

