Inter Lautaro si commuove con un un video di moglie figli e famiglia | "Mi tirano su quando le cose non vanno"

Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell'Inter, si è emozionato davanti a un video della sua famiglia, rivelando come l'amore dei suoi cari lo sostenga nei momenti difficili. In un'epoca in cui il calcio è sempre più visto come un mero spettacolo, il messaggio di Lautaro ci ricorda l'importanza delle radici e del supporto familiare. Un legame che, come nel grande sport, è fondamentale per affrontare le sfide più ardue.

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

Da gazzetta.it: "Ho una sensazione bellissima" rivela il tecnico nerazzurro a poche ore dalla finale Champions di Monaco contro il Psg. Barella: "Dopo le cadute bisogna rialzarsi. Proviamo a chiudere un cerchio" ...

