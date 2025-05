Inter Lautaro | "Meritiamo di essere qui le finali si vincono facendo la partita perfetta"

In vista della finale di Champions League contro il PSG, Lautaro Martinez incarna la determinazione dell’Inter: "Meritiamo di essere qui, le finali si vincono facendo la partita perfetta". Con queste parole, il capitano non solo carica i suoi compagni, ma si unisce a un trend di consapevolezza emotiva e strategica nel calcio moderno. La pressione è alta, ma è proprio nelle sfide più grandi che si forgiano i campioni. Chi scriverà la storia?

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg, il capitano dell`Inter Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa. Il Toro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

“Inter più esperta del Psg? Non contano gli anni sulla carta d’identità. Di Lautaro mi hanno impressionato due cose”: parla Ronaldo

Da ilfattoquotidiano.it: Ronaldo il Fenomeno in una lunga intervista analizza la finale di Champions League 2025: tanti elogi per Acerbi e Thuram, ma soprattutto per il capitano dell'Inter. E un avvertimento a Inzaghi sulla f ...