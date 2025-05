Inter Lautaro | Dovremo fare la finale perfetta

Nella conferenza stampa pre-finale di Champions League, Lautaro Martinez ha sottolineato l'importanza di "fare la finale perfetta". Per l'Inter, questa non è solo una partita: è un'opportunità per scrivere la storia e aggiungere un altro trofeo a un palmares già invidiabile. In un mondo calcistico che esalta sempre più il talento giovane, il sogno di Lautaro risuona come un simbolo di speranza e determinazione per tutti i giocatori emergenti. Sarà il suo momento?

Nella conferenza stampa pre-finale di Champions League il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha partecipato insieme al suo vice Barella e a mister Inzaghi. Per l'argentino, già vincitore della Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022, sarebbe il secondo trofeo massimo in carriera.

Lautaro Inter, il Toro verso la finale di Champions! Può scendere in campo col Como?

Lautaro Martinez, il "Toro" dell'Inter, punta alla finale di Champions e potrebbe tornare in campo contro il Como.

Inzaghi: "All'Inter ho tutto ciò che voglio". Lautaro si commuove: "Dai, l'ultimo passo"

Scrive gazzetta.it: "Ho una sensazione bellissima" rivela il tecnico nerazzurro a poche ore dalla finale Champions di Monaco contro il Psg. Barella: "Dopo le cadute bisogna rialzarsi. Proviamo a chiudere un cerchio" ...

