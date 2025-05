Inter la squadra vola a Monaco per la finale di Champions League

L'Inter è pronta a scrivere la storia! Decollata da Milano verso Monaco, la squadra nerazzurra si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 31 maggio. Un match che non è solo una sfida sportiva, ma un momento di grande emozione per milioni di tifosi. Chi vincerà? Sarà l'occasione perfetta per dimostrare che i sogni possono diventare realtà! Non perderti questo appuntamento epico!

L'Inter è decollata da Milano, destinazione Monaco di Baviera. La squadra nerazzurra si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain in finale di Champions League. La partita è sabato 31 maggio.

Inter arrivata a Monaco! Tanti tifosi presenti ad accogliere la squadra

L'Inter è sbarcata a Monaco di Baviera, dove l'atmosfera elettrica dei tifosi ha dato il via alla grande attesa per la finale di UEFA Champions League.

Settima finale di Champions per l'Inter, i neroazzurri a caccia di record di goal a Monaco

