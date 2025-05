Inter La Russa | Se vinciamo la Champions farò così

Ignazio La Russa, presidente del Senato e fervente tifoso nerazzurro, ha promesso sorprese clamorose in caso di vittoria dell’Inter in Champions League! Immaginate un leader politico che celebra il trionfo calcistico nazionale: un segno di come il calcio unisca gli italiani, al di là delle differenze. Il connubio tra sport e politica è sempre affascinante, non trovate? Scoprite cosa ha in mente per una vittoria storica!

Il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, è stato intercettato all'uscita della sede della Fondazione Cariplo, uscendo dal convegno " La fine del sistema infinito, il sistema carcerario ". Che cosa sarebbe disposto a fare il presidente del Senato se l'Inter vincesse la Champions League?

