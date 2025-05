Inter Inzaghi | Non voglio ossessione ma concentrazione Non vogliamo fermarci ora

Simone Inzaghi lancia un messaggio chiaro: per l'Inter, il successo non è un’ossessione, ma una questione di concentrazione. Mentre la squadra si prepara a scendere in campo in Germania, la tensione cresce e l'entusiasmo dei tifosi è palpabile. In un periodo di grande competitività nel calcio europeo, ogni partita può fare la differenza. Riuscirà l’Inter a mantenere la rotta verso la vittoria? La risposta è a pochi passi!

Poco più di 24 ore e poi il pallone inizierà a rotolare, l`Inter è arrivata in Germania e nel giorno della vigilia, il tecnico nerazzurro, Simone. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Inzaghi: "All'Inter ho tutto quello che voglio per fare bene. Anche col City non doveva esserci partita e poi..."

Si legge su msn.com: L`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport per presentare la finalissima contro il Paris Saint Germain che vedrà i ...

Inzaghi: “Sto benissimo all’Inter, qui ho tutto quello che voglio per togliermi soddisfazioni”

Lo riporta fcinter1908.it: Alla vigilia della finalissima di Champions League tra Psg-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport ...

Inzaghi: "All'Inter ho tutto ciò che voglio". Lautaro si commuove: "Dai, l'ultimo passo"

Scrive informazione.it: Inter-Psg, la conferenza stampa in diretta. Inzaghi: «Facciamo l'ultimo passo. Il mio futuro? Qui ho tutto quello che voglio». Lautaro: «Trasformiamo questo sogno in realtà» ...