Inter in finale di Champions al Briamasco si guarda la sfida col PSG

Domani sera, sabato 31 maggio, il Briamasco si trasformerà in un vero e proprio stadio per accogliere l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, pronti a sostenere la squadra nella finale di Champions League contro il PSG. Quella di Simone Inzaghi è una sfida storica, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella rinascita nerazzurra. E mentre il cuore batte forte, il comune sogno di tutti è uno: alzare la Coppa!

Domani sera, sabato 31 maggio, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Paris Saint Germain nell’attesissima finale di Champions League, la seconda nell’arco di tre anni giocata dai nerazzurri. Anche a Trento, soprattutto tra i tifosi e i simpatizzanti dell’Internazionale, cresce l’attesa per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Inter in finale di Champions, al "Briamasco" si guarda la sfida col PSG

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

