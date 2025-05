Inter finalmente Mkhitaryan | la prima finale può essere anche l'ultima

Inter e Mkhitaryan si preparano a scrivere la storia: la prima finale potrebbe diventare un momento indimenticabile per il giocatore, dopo anni di infortuni e delusioni. Un'occasione da non perdere, in un contesto in cui le squadre italiane tornano a brillare in Europa. La determinazione e la voglia di riscatto sono palpabili. Questa volta, il destino sembra favorevole: sarà il giorno della rinascita?

Forse questa volta ci siamo, dopo l`immensa sfortuna che gli è caduta addosso, prima a Roma e poi a Milano quando per due diversi infortuni dovette. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale

Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino.

