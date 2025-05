Inter e la finale nel mirino da settembre | Già la sera della partita contro il City hanno capito…

L'Inter è pronta a scrivere la storia! Già dalla sfida contro il Manchester City, i nerazzurri hanno capito che la finale di Champions League non era un sogno, ma una possibilità concreta. Da settembre, ogni allenamento e ogni partita hanno contribuito a forgiare la loro identità vincente. Questo cammino è la prova che la determinazione può trasformare gli obiettivi in realtà. Riusciranno a conquistare la seconda stella? La risposta è nelle loro mani!

Inter in finale di Champions, il cammino nasce da settembre: la partita contro il City fu indicativa per i nerazzurri di Inzaghi. La cavalcata verso la finale di Champions League dell’ Inter era nata già a settembre, ricorda La Gazzetta dello sport. «La strada può essere battuta, questo può essere il nostro torneo, dopo la seconda stella adesso andiamoci a prendere l’Europa”. La doppia impresa con il Barcellona è roba che vale da sola una serie tv. Per il 3-3 dell’andata, arrivato dopo una settimana horror con tre sconfitte di fila (Bologna, Milan e Roma). E per il 4-3 di San Siro, entrato di diritto nelle partite più emozionanti di sempre della storia del calcio italiano – si legge -. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter e la finale nel mirino da settembre: «Già la sera della partita contro il City hanno capito…»

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale

Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino.

Cerca Video su questo argomento: Inter Finale Mirino Settembre Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Galante: Cammino perfetto da settembre, quest'Inter è matura per vincere la Champions. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

MERCATO - Inter, Bisseck nel mirino del Manchester United

Secondo napolimagazine.com: Secondo quanto riportato da Fcinternews, il Manchester United sarebbe interessato al difensore Yann Bisseck. Non c'è comunque ancora un'offerta ufficiale dei Red Devils per il classe 2000, arrivato in ...

Inter, colpo di scena: con questo scenario Frattesi può lasciare

Da spaziointer.it: Inter, spunta un clamoroso colpo di scena. Secondo le indiscrezioni e seguendo questo scenario Frattesi potrebbe abbandonare i nerazzurri ...

Inter, Tah nel mirino: valutazioni in corso per il difensore tedesco

Da europacalcio.it: A fronte di questa scelta, diverse società europee stanno monitorando la sua situazione, tra cui anche l’Inter, che ha inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per la prossima ...