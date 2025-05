Inter Barella | Siamo un gruppo straordinario

Nicolò Barella, con la sua grinta sarda, incarna lo spirito di un'Inter pronta a scrivere la storia. In vista della sfida contro il PSG, le sue parole risuonano come un mantra: “Siamo un gruppo straordinario”. La squadra, carica e determinata, mira a superare i limiti. In un'epoca in cui la competitività calcistica è al massimo, la mentalità vincente è tutto. Sarà la volta buona per dimostrarlo?

A fianco di mister Inzaghi in conferenza stampa pre Psg-Inter, c’era anche Nicolò Barella. Ecco le parole del sardo intervistato dalla Fußball Arena München. Nel 2010, Eto’o disse che le finali non si giocano, ma si vincono. “Siamo carichi, abbiamo grande rispetto per il PSG ché è una squadra molto forte. Faremo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Barella: “Siamo un gruppo straordinario”

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

Cerca Video su questo argomento: Inter Barella Siamo Gruppo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Maxi-schermo a San Siro per la finale: ultime disponibilità; Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo E e alle avversarie dell'Inter: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Vitinha: Occhio Inter! Siamo pronti e Gigio fa miracoli. Pallone d'Oro? Lo merita Dembélé; Zanetti: Tra questa Inter e la mia c'è una differenza. Scudetto? Ecco dove l'abbiamo perso, ma ora.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

PSG-Inter, Nicolò Barella scherza su Gianluigi Donnarumma

Si legge su msn.com: Il centrocampista nerazzurro in conferenza stampa: "Ci siamo sentiti, abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Spero faccia il bravo" ...

Barella in conferenza: "Siamo pronti, la forza sarà il gruppo. A Donnarumma ho detto..."

Secondo msn.com: Insieme a Simone Inzaghi, per presentare la finale di Champions League tra PSG e Inter in programma domani sera, ci sono anche Lautaro Martinez e Niccolò Barella nella sala stampa dell'Allianz Arena.

Barella: “La vera forza dell’Inter è questa! Sono cresciuto, ho vissuto cose che…”

Riporta fcinter1908.it: Nicolò Barella oggi ha parlato anche ai microfoni di Inter TV verso la finale di Champions League tra PSG e Inter ...